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Košarkaši Partizana izgubili su na gostujućem terenu od Real Madrida 76:86 (19:27, 18:26, 20:18, 19:15), u utakmici četvrtog kola Evrolige, i tako pretrpeli svoj prvi poraz u tom takmičenju ove sezone, kao i 10. vezani u međusobnim duelima sa tim španskim klubom.

KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 19 poena, uz pet asistencija. Itan Tompson je dodao 14 poena i osam skokova, dok je Tonje Džekiri postigao 11 poena.

Alesandro Pajola je utakmicu završio sa pet poena, sedam skokova i pet asistencija.

U ekipi Reala najefikasniji je bio Teo Maledon sa 13 poena. Fakundo Kampaco je dodao 12 poena, dok su Nik Smit Džunior i Andres Felis postigli po devet poena.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

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