Slušaj vest

Nakon što je propustio sam početak sezone Davidovac se pridružio timu, a u četvrtak je zabeležio svoje prve minute u Evroligi ove sezone.

Bio je Dejan Davidovac odličan, praktično je postao diskretni heroj ekipe Ibona Navara, pa se na terenu zadržao 15 minuta, verovatno duže nego što je bilo očekivano.

Postigao je tri poena uz jedan pogođen šut iz igre na četiri pokušaja, zabeležio je pet skokova, dve ukradene lopte i jednu blokadu i upravo je fantastičnim učinkom u odbrani i te kako doprineo pobedi crveno-belih.

1/5 Vidi galeriju Dubai - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter, Printscreen/Twitter BNO news, Printscreen/Youtube

Nakon utakmice je poručio da je za trijumf bila potrebna dobra igra tokom celog meča.

"Drago mi je da smo pobedili. Bitan meč za samopouzdanje i nastavak sezone. Nismo počeli sezonu kako smo zamišljali. Sa druge strane, ovakve pobede su značajne - igrali smo sa dobrom energijom svih 40 minuta i na kraju zasluženo pobedili”, rekao je Davidovac.

Dubai je postigao samo 58 poena, najmanje otkako igra u Evroligi.

“To je bio ključ pobede. Igrali smo dobro u oba pravca. Priprema utakmice u odnosnu na druge? Pa iskreno ne znam koja je razlika”.

Neočekivano dobro

Tek se vratio iz povrede, ali deluje da je sada u dobrom stanju..

“Osećao sam se dobro, neočekivano dobro. Ne zadajem sebi ekstremno velike ciljeve. Nismo započeli sezonu kako smo zamišljali, a ja se trudim da pomognem mom timu na način kako mogu, na bilo koji način. Samo se trudim da pomognem i to je to. Ne razmišljam previše”.

Upitan je da li su možda strani igrači igrali bes pritiska, za razliku od utakmica u Beogradu.

"Ovde su delovali rasterećeno, pre svega u napadu, a imali smo dobre odluke u oba prava. Možda je malo drugačije i atmosfera i sve. Možda je kod kuće malo drugačije", poručio je Dejan Davidovac.

Bonus video: