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Košarkaš Partizana Nikola Tanasković je govorio o porazu protiv Real Madrida.

Partizan je, posle tri pobede u Evroligi, u četvrtom kolu zabeležio prvi poraz.

Nikola Tanasković je prilično dobro otvorio sezonu, a protiv Reala je postigao osam poena uz četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Crno-beli su izgubili rezultatom 86:76.

“Dali smo sve od sebe. Imali smo jedno veoma loše šutersko veče i zaista smo imali loše procente. To je jedan od glavnih razloga poraza”, rekao je Tanasković za televiziju "Arena sport".

Smatra srpski reprezentativac da je ekipa iz Humske imala svoje šanse.

“Imali smo svoje momente, uspeli smo da smanjimo razliku i imali nekoliko situacija u kojima smo mogli da se vratimo u utakmicu. Međutim, dozvolili smo im neke lake poene i jednostavno su zasluženo slavili. Mi se sada okrećemo narednom protivniku”.

1/6 Vidi galeriju KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Šta je rekao Penjaroja?

Posle meča, Đoan Penjaroja je došao do svojih igrača i imao je specijalnu poruku.

“Bio je u svlačionici i rekao nam da dignemo glave. To je iza nas i zato se okrećemo narednom protivniku i novoj utakmici”.

Osvrnuo se i na svoju partiju.

“Mislim da sam dao maksimum, ali bilo je i promašaja. Nadam se da će već u narednoj utakmici biti bolje i da ću pomoći ekipi da dođe do pobede”, zaključio je Tanasković.

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