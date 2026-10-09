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Bajern iz Minhena prolazi kroz ozbiljnu krizu u Evroligi, a niz negativnih rezultata poklapa se sa povratkom Dvejna Vašingtona u roster.

Bavarci su sezonu u elitnom takmičenju započeli pobedom na gostovanju Hapoelu, ali su nakon toga vezali tri poraza i ozbiljno pokvarili utisak sa početka takmičenja (Fenerbahče u gostima i kod kuće protiv Partizana i Virtusa).

1/5 Vidi galeriju Dvejn Vašington u dresu Bajern Minhena Foto: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebno upada u oči činjenica da je Vašington ponovo u sastavu upravo u periodu tokom kojeg je Bajern upao u rezultatski problem. Američki bek trebalo je da donese dodatnu energiju i kvalitet u napadu, ali ekipa iz Minhena za sada ne uspeva da pronađe pravi ritam.

Bajern je u prvom kolu pokazao da može da se nosi sa ozbiljnim protivnicima, pošto je slavio na gostovanju Hapoelu. Ipak, nakon tog trijumfa usledio je potpuni pad. Tri uzastopna poraza upalila su alarm u nemačkom klubu, a pitanje je da li će trener i igrači uspeti da pronađu rešenje pre nego što se kriza dodatno produbi.

Povratak Vašingtona u tim zato je postao jedna od tema za analizu. Ipak, sam niz poraza nije dovoljan dokaz da je upravo američki košarkaš glavni krivac za loše rezultate. Za takav zaključak potrebno je pogledati njegov individualni učinak, izgubljene lopte, procente šuta, ali i način na koji Bajern funkcioniše kao ekipa dok je on na parketu.

Jedno je sigurno - posle obećavajućeg starta i pobede nad Hapoelom, tri vezana neuspeha predstavljaju ozbiljan udarac za ambicije Bavaraca. U Minhenu će morati brzo da pronađu izlaz iz krize, a naredne utakmice pokazaće da li je problem prolazna rezultatska oscilacija ili znak mnogo dubljih problema u igri tima.

Posebno je zanimljivo što se slična priča vezuje za Vašingtona još iz perioda dok je nosio dres Partizana. Američki bek umeo je da ubacuje 20, pa čak i 30 poena, ali ni njegove individualne partije često nisu bile dovoljne da crno-beli stignu do pobede. Poenterski učinak bio je impresivan, ali su rezultati ekipe neretko izostajali.

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