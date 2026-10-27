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Ekipa iz Tel Aviva će biti gost Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni u utakmici koja ovog utorka počinje u 20 časova.

"Naš raspored utakmica je zgusnut i nije prvi put da se nalazim u ovakvim situacijama. Na kraju, moramo da ostanemo iznad vode, gledamo napred i prevaziđemo sve ovo, a u tome možemo uspeti samo zajedno", rekao je Oded Kataš.

Zvezda je zabeležila četiri pobede uz tri poraza, dok je Makabi trenutno na učinku od dva trijumfa i pet izgubljenih utakmica.

"Iza nas je nekoliko veoma frustrirajućih utakmica. I protiv Reala smo dobro igrali u prvom poluvremenu, bili smo ravnopravniji, ali nas je na kraju skupo koštao njihov izuzetno dobar šuterski dan. Mislim da smo zaslužili više, i to ne samo zbog fizičke igre".

Zvezda drugačija od Reala i Barselone

Najavljuje Kataš drugačiji meč u odnosu na neke od prethodnih.

"Crvena zvezda se pomalo razlikuje od Reala, Valensije ili Barselone, protiv kojih smo igrali u poslednje vreme. To su španski timovi koji igraju na veoma sličan način. Ovde nas očekuje potpuno drugačija utakmica, sa mnogo više igre jedan na jedan, mnogo više izolacija, a sličan stil ima i Pariz".

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ističe trener Makabija da je svestan da će za njegov tim podrška crveno-belima sa tribina biti otežavajući faktor.

"Naravno, poznata nam je atmosfera koja nas očekuje, ali pred nama je još jedan veliki izazov. Verujem da igrači znaju kako da se na pravi način takmiče", zaključio je Kataš.

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