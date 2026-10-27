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Partizan u sredu uveče gostuje Asvelu u osmom kolu Evrolige, a prema svemu sudeći, domaćin bi mogao da bude ozbiljno oslabljen pred duel sa crno-belima!

Francuski tim ima kadrovskih problema, a trener Toni Parker potvrdio je da na pojedine igrače neće moći da računa protiv beogradskog kluba.

Asvel je tokom vikenda u domaćem prvenstvu savladao Nansi, ali je na tom meču nastupio bez nekoliko prvotimaca. Poštedu su dobili Tajti Vašington, Dejvid Lajti i Majls Kejl, pa ostaje da se vidi u kakvom će sastavu francuska ekipa izaći na megdan Partizanu.

Ipak, mnogo veći problem za domaćina predstavljaju igrači koji sigurno neće biti na raspolaganju. Toni Parker je posle utakmice sa Nansijem otkrio da Matijas Doso-Jovo i Juhan Begarin neće moći da nastupe protiv crno-belih.

Doso-Jovo ima problema sa povredom prepona, dok Begarin već neko vreme odsustvuje iz ekipe, a razlog njegovog izostanka nije poznat.

I Partizan ima svoje probleme

Ni crno-beli, međutim, neće biti kompletni. Partizan je tokom vikenda u ABA ligi slavio protiv Spartaka u Subotici, a u tom meču odmarao je Karlika Džounsa, jednog od najvažnijih igrača ekipe.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Subotice Foto: Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Ipak, trener Partizana neće moći da računa na Dereka Vilisa, Vanju Marinkovića i Tonjea Džekirija, koji će propustiti gostovanje u Francuskoj.

Uprkos izostancima na obe strane, očekuje se velika borba za evroligaške bodove. Crno-beli će pokušati da iskoriste eventualne probleme domaćina i stignu do važne pobede na teškom gostovanju.

Utakmica između Asvela i Partizana igra se u sredu u Lionu, sa početkom u 20 časova.