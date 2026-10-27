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Košarkaše Partizana očekuju dva važna gostovanja u Evroligi, a trener Đoan Penjaroja dobio je razlog za zadovoljstvo!

Antonio Rivs i Robert Frenks registrovani su za elitno evropsko takmičenje i moći će da pomognu crno-belima već u narednim utakmicama.

Partizan najpre gostuje Asvelu u osmom kolu Evrolige, a potom ga čeka put u Litvaniju i duel sa Žalgirisom u devetom kolu. Dva zahtevna meča u kratkom periodu predstavljaju veliki izazov za ekipu iz Beograda, kojoj će svako pojačanje biti od značaja.

Rivs već oduševio, Frenks čeka debi!

Antonio Rivs već je imao priliku da se predstavi navijačima Partizana. Na utakmici ABA lige protiv Spartaka u Subotici postigao je koš za pobedu manje od 20 sekundi pre kraja i tako odmah skrenuo pažnju na sebe.

00:33 Antonio Rivs koš za pobedu na Spartak Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Sada će imati priliku da se pokaže i na evroligaškoj sceni, dok će Robert Frenks tek debitovati u crno-belom dresu. Njegov prvi nastup mogao bi da bude važan dodatak timu u trenutku kada se nižu zahtevni evropski izazovi.

1/4 Vidi galeriju Robert Frenks, novo pojačanje KK Partizan Foto: Ian Maule / Getty images / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Prvo Asvel, pa osveta Žalgirisu!

Crno-beli u sredu od 20 časova gostuju Asvelu u Vilerbanu, a nakon francuskog izazova sele se u Kaunas, gde će odmeriti snage sa Žalgirisom.

Partizan nema lepe uspomene na prošlosezonsko gostovanje u Litvaniji, pošto je tada pretrpeo ubedljiv poraz. Zato će predstojeći duel biti prilika da ekipa pokuša da pokaže drugačije lice i dođe do važnih bodova.

Posle sedam odigranih kola Evrolige, Partizan zauzima 11. mesto na tabeli sa četiri pobede i tri poraza. Dolazak novih igrača i njihovo uključivanje u evropske utakmice mogli bi da budu značajni za nastavak sezone, a navijači će uskoro dobiti priliku da vide koliko Rivs i Frenks mogu da doprinesu crno-belima.