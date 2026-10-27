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Crno-beli ove nedelje gostuju Asvelu u sredu, a nakon toga će u petak, takođe daleko od kuće, igrati protiv Žalgirisa.

Đoan Penjaroja je pred put u Vilerban govorio o dvojici novih pojačanja, Antoniju Rivsu i Robertu Frenksu.

“Utisci su dobri, to su dva dobra igrača, iskusna… Frenks je igrao u Australiji, Japanu, Izraelu, ali za Antonija je ovo prvo iskustvo u Evropi. Verovatno će im biti potrebno vremena, to je normalno za nove igrače, ali obojica su spremni da pomognu ekipi“, rekao je Penjaroja i dodao:

“Potrebno je vreme i strpljenje. Itan (Tompson, prim. aut.) je u sličnoj situaciji, prvi put u Evropi. On igra sve bolje i razume sve situacije bolje, ali za nove momke je potrebno vremena. Potrebno je i da im svi pomognu da se što pre adaptiraju kako bi nam što pre pomogli“.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan je u nedelju duplog kola u Evroligi ušao nakon pobede u večitom derbiju. Nakon utakmice protiv Zvezde, crno-beli su pobedili Spartak u Subotici košem upravo novajlije Rivsa u završnici.

“Nova utakmica, sve su drugačije. Naravno, želimo da pobedimo, ali bilo da je posle pobede ili poraza, nije bitno – moramo dobro da spremimo sledeću utakmicu. Sad je to jedino važno“.

O Asvelu i problemima u rosteru

“Imaju iskusne igrače, posebno Milsa i Kraudera koji su im veoma važni. Moramo dobro da se spremimo. Posle toga, pobeda ili poraz, sledi utakmica sa Žalgirisom“.

Osvrnuo se Španac na kadrovske probleme.

“Nismo kompletni jer se Vanja, Tonje i Vilis oporavljaju od povreda, ali na put idemo sa 13 igrača“.

Kada je reč o kapitenu ekipe, očekuje se njegov povratak posle duge pauze.

“Za Vanju je rano, naredne nedelje će verovatno moći da odigra prve minute protiv Kluža. Što se tiče ostalih, naredne ili narendih nedelja“, zaključio je Đoan Penjaroja.

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