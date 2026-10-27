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KK Partizan doneo je odluku da ne produži saradnju sa Bandžom Sijem, koji je na početku sezone stigao kao privremeno rešenje usled povrede Dereka Vilisa.

Njemu kratkoročni ugovor sa beogradskim crno-belima zvanično ističe 28. oktobra. Rastanak stiže uoči izuzetno zahtevnog duplog kola Evrolige, u kom Partizan ide na neugodna gostovanja Asvelu i Žalgirisu.

1/7 Vidi galeriju Bandža Si Foto: Starsport©, ABA Liga

U međuvremenu, uprava kluba osvežila je igrački kadar angažovanjem Antonija Rivsa i Roberta Frenksa, koji su već licencirani za nastupe u elitnom evropskom takmičenju.

Kako saznaje „Mozzart Sport”, Si po završetku obaveza prema Partizanu neće odmah napustiti Srbiju, već će ostati u Beogradu kako bi održavao kondiciju i formu do pronalaska novog angažmana. Njegov drugi boravak u crno-belom taboru tako se završava sa osam zabeleženih nastupa.