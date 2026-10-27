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Čelnici Evrolige doneli su odluku da se završni turniri 2027. i 2029. godine održe u Abu Dabiju.

Abu Dabi je bio domaćin Fajnal-fora 2025. godine, kada je Fenerbahče osvojio titulu.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fajnal-for 2027. godine biće odigran u "Etihad" areni 28. i 30. maja. U petak će biti odigrane polufinalne utakmice, a u nedelju finale.

Povodom novog dogovora oglasio se i predsednik Evrolige Dejan Bodiroga.

"Veliko mi je zadovoljstvo da objavim da će se Fajnal-for vratiti u Abu Dabi. Zahvalio bih se Abu Dabiju na kontinuiranoj podršci i poverenju. Zajedno smo organizovali jedan od najboljih završnih turnira u našoj 26-godišnjoj istoriji Evrolige i pokazali koliku globalnu privlačnost ima ovo takmičenje".

Inače, odluka o domaćinu 2028. godine još uvek nije ozvaničena, a najveće šanse se daju Valensiji i njenoj novoj "Roig" dvorani.