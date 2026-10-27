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Italijanski as je sumirao utiske o odlučujućem šutu i velikom trijumfu crno-belih.

Pajola je preuzeo ulogu meč-vinera kada je u poslednjem posedu pogodio trojku i zapalio tribine, ali je otvoreno priznao da mu je taj potez doneo i ogromno olakšanje.

Kako je sam naglasio, nikada sebi ne bi oprostio da je ekipa izgubila, jer je prethodno u regularnom delu susreta promašio dva ključna slobodna bacanja.

„Bilo je velikih uspona i padova tokom poslednjih pet minuta. Verovatno nikad sebi ne bih oprostio da smo izgubili ovu utakmicu, jer promašiti dva slobodna bacanja, važna poput onih mojih, bilo je zaista bolno za mene i za tim”, rekao je Pajola za Meridian sport.

1/7 Vidi galeriju Alesandro Pajola Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

Srećom po njega i crno-bele, ekspresno je prešao put od potencijalnog tragičara do novog miljenika i apsolutnog heroja navijača Partizana.

„Na kraju se sve završilo na pravi način. Srećan sam, jer samo pokušavam da ostanem fokusiran 40 minuta na utakmicu. I trudim se da zaboravim greške koje se dešavaju. Moraš da razmišljaš o sledećem napadu, sledećoj akciji, utakmici… Pokušavam da zadržim fokus na igri, da poništim te dve greške i razmišljam šta mogu da uradim da dobijem utakmicu. Pokušao sam da se nađem u čistoj poziciji i pogodim dobar šut za tri poena, i to sam uradio.”