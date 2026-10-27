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Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović najavio je iz svog ugla utakmicu Crvena zvezda - Makabi.

Crvena zvezda od 20 časova u Beogradu dočekuje izraelski klub u 8. kolu Evrolige.

1/5 Vidi galeriju Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin

"Prošli put sam bio vidno iznerviran, ovog puta se nadam da će biti bolje. Zvezda mora da dobije naredne dve utakmice kod kuće. Ali velika opomena stoji jer su je ta dva protivnika dobila prošle godine. Zvezda kada bi obe izgubila, ne bi bila ni u 15. Makabi uopšte nije tako laka utakmica kao što mnogi misle. Imaju 2-5, ali ne igraju kod kuće. Imaju dobre igrače, nisu uigrani, dobra su ekipa. Biće u drugom delu mnogo teže igrati s njima", rekao je Đurović.

Đurović se, posle poraza od Partizana, podsetio i duela sa Igokeom u ABA ligi.

"To je druga opomena. Kad se tako odigra, kada se gubi 17 razlike na poluvremenu, Zvezda nije igrala dobro, provukla se uz dosta sreće. Zvezda u Beogradu ima tri poraza, sva tri u Beogradu, to je treća opomena pred Makabi. Malopre je Pariz dobio Dubai u gostima. Rekao sam da će Dubai teško gubiti svoje utakmice. Iznenađenja su moguća i zato se ja pribojavam pomalo utakmice sa Makabijem".