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Selektor Srbije i trener Bešiktaša Dušan Alimpijević poručio je da će njegovi košarkaši morati da ulože dodatni napor kako bi se suprotstavili Olimpijakosu u osmom kolu Evrolige.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Sutra na svom terenu dočekujemo aktuelnog šampiona Evrolige. I ove godine su sastavili sjajan tim sa istim ciljem. Svi znamo šta treba da uradimo kako bismo odigrali dobru utakmicu, uprkos svim problemima sa kojima se suočavamo", rekao je trener Bešiktaša.

Srpski stručnjak posebno je naglasio da će zbog povreda svaki igrač morati da pruži više nego inače.

"Svi su svesni da, zbog povreda, moramo da uložimo dodatni napor kako bismo odigrali kvalitetan meč", poručio je Alimpijević.