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Košarkaši Crvene zvezde upisali su i petu pobedu u Evroligi, pošto su večeras na svom parketu pobedili Makabi rezultatom 100:78 u utakmici osmog kola elitnog takmičenja.

Nakon meča, trener Crvene zvezde Ibon Navaro je rekao:

- Kao što smo pričali pre meča. Statistički, ako postigneš više od 12 trojki, imaš mnogo opcija za pobedu. Sve izgleda dobro kad imaš ove procente. Moramo analizirati, ovde je odlučio odličan start meča, solidna odbrana, energetski dobar start, to je odlučilo. U drugom poluvremenu bili smo solidni, ne brilijantni, ali ovo je vrlo važna pobeda za nas - počeo je Navaro.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nastavio je Navaro da objašnjava.

- Kada jedna osoba hoće da proda nešto, svi moraju da kupe. Tako i ja pokušavam nešto da prodam, ali ako oni ne žele da kupe, ništa od toga. To nije do trenera, to je do tima, i do igrača - poručio je Navaro.