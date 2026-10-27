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Košarkaši Pariza pobedili su večeras na gostovanju Dubai sa 99:93 (23:25, 31:22, 19:25, 26:21), u meču osmog kola Evrolige.

U francuskoj ekipi bolji od ostalih su bili Džared Roden i Nadir Hifi sa po 20 poena, dok je Sebastijan Erera postigao 12 poena.

1/5 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dabl-dabl učinak u porazu Dubaija ostvario je Dvejn Bejkon sa 24 poena i 10 skokova, dok je Mfiondu Kabengele do dabl-dabla došao sa 22 poena i 13 uhvaćenih lopti. Srpski košarkaš Filip Petrušev postigao je osam poena, uz jednu asistenciju.

Dubai je prekinuo seriju od tri vezane pobede i sada ima skor 5/3, a Pariz je prekinuo niz od četiri poraza i ima učinak 2/6.

U narednom kolu Dubai u petak dočekuje Hapoel iz Tel Aviva, dok Pariz dan ranije gostuje u Beogradu ekipi Makabija iz Tel Aviva.