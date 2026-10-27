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Košarkaši Bajerna dolaze u četvrtak na gostovanje Crvenoj zvezdi sa puno problema.

"Bavarci" su u utakmici 8. kola Evrolige poraženi na svom terenu od Barselone sa 88:84.

Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bio je to šesti poraz, pa uz dve pobede nemački tim se nalazi pri dnu tabele.

Barselona je upisala petu pobedu koja je drži pri zoni plej-ofa.

Kevin Panter je predvodio Barselonu sa 23 poena. Po 12 poena su postigli Martin i Nibo.

Kod domaćina po 17 poena su postigli Noris i Jakubaitis, Obst 14.

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Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir