Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Publika u Beogradskoj areni je već posle pet minuta mogla da slavi trijumf, jer je na semaforu stajalo +19. Kako je prednost rasla, tako su navijači sve više uživali na tribinama i krenuli da skandiraju jednom po jednom igraču Crvene zvezde.

1/10 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na red je došao i Nikola Kalinić, koji je sada jedan od pomoćnih trenera Ibonu Navaru.

Navijači su mu skandirali, a Kalinić je ustao i visoko podigao tri prsta uvis i uzvrtio pozdrav. Iako je sada pored terena, i dalje je miljenik zvezdaške publike.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

00:15 Nikola Kalinić Izvor: Kurir