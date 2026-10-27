Košarkaši Crvene zvezde savladali su Makabi 100:78 u utakmici 8. kola Evrolige.
EVROLIGA
ARENA SE POKLONILA NIKOLI KALINIĆU: Evo kako im je proslavljeni as odgovorio...
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Publika u Beogradskoj areni je već posle pet minuta mogla da slavi trijumf, jer je na semaforu stajalo +19. Kako je prednost rasla, tako su navijači sve više uživali na tribinama i krenuli da skandiraju jednom po jednom igraču Crvene zvezde.
KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Na red je došao i Nikola Kalinić, koji je sada jedan od pomoćnih trenera Ibonu Navaru.
Navijači su mu skandirali, a Kalinić je ustao i visoko podigao tri prsta uvis i uzvrtio pozdrav. Iako je sada pored terena, i dalje je miljenik zvezdaške publike.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
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