Teško mu je pao poraz od crveno-belih u osmom kolu Evrolige.
Evroliga
TRENER MAKABIJA BESAN KAO RIS POSLE DEBAKLA U BEOGRADU! Osuo paljbu kao nikada: "Ovo je bilo sramotno..."
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Strateg Makabija Oded Kataš nije krio ogromno razočaranje nakon teškog poraza svog tima u večerašnjem okršaju protiv Crvene zvezde (100:78), u okviru osmog kola najelitnijeg evropskog takmičenja.
Ekipa iz Tel Aviva doživela je pravi brodolom u prestonici Srbije, gde je pitanje konačnog ishoda bilo praktično rešeno već tokom prvih dvadeset minuta furiozne i jednosmerne košarke.
"Rekao sam na poluvremenu, ovo je bilo sramotno. Nismo bili spremni. Nismo videli šta će se desiti. Od početka nismo bili tu, bilo je loše. Za dva dana imamo šansu da reagujemo, ali moramo dobro da razmislimo o onome šta se večeras desilo", rekao je Kataš.
KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Podsetimo, Zvezda sada ima skor od pet pobeda i tri poraza, dok je Makabi na skoru 2-6.
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