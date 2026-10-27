Slušaj vest

Strateg Makabija Oded Kataš nije krio ogromno razočaranje nakon teškog poraza svog tima u večerašnjem okršaju protiv Crvene zvezde (100:78), u okviru osmog kola najelitnijeg evropskog takmičenja.

Ekipa iz Tel Aviva doživela je pravi brodolom u prestonici Srbije, gde je pitanje konačnog ishoda bilo praktično rešeno već tokom prvih dvadeset minuta furiozne i jednosmerne košarke.

"Rekao sam na poluvremenu, ovo je bilo sramotno. Nismo bili spremni. Nismo videli šta će se desiti. Od početka nismo bili tu, bilo je loše. Za dva dana imamo šansu da reagujemo, ali moramo dobro da razmislimo o onome šta se večeras desilo", rekao je Kataš.

KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, Zvezda sada ima skor od pet pobeda i tri poraza, dok je Makabi na skoru 2-6.

Ne propustiteEvroliga"ZVEZDA? RAZLIKUJE SE OD REALA, BARSELONE..." Trener Makabija na zanimljiv način najavio utakmicu protiv crveno-belih
zvezda-paris-55676002.JPG
KošarkaNAJSKUPLJI U ISTORIJI KLUBA: Kataš produžio ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva
PARTIZAN-MACCABI_38.JPG
Evroliga"NEPRISTOJNA PONUDA" JE SPREMNA! Itudisu se klupa ozbiljno drma - Hapoel već krenuo u ofanzivu na poznatog trenera!
Oded Kataš
EvroligaODED KATAŠ ISKREN NAKON VELIKE POBEDE U BEOGRAD! Trener Makabija ponosan posle trijumfa nad Zvezdom!
PARTIZAN-MACCABI_42.JPG

00:15
Nikola Kalinić Izvor: Kurir