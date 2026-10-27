Ekipa iz Tel Aviva doživela je pravi brodolom u prestonici Srbije, gde je pitanje konačnog ishoda bilo praktično rešeno već tokom prvih dvadeset minuta furiozne i jednosmerne košarke.

"Rekao sam na poluvremenu, ovo je bilo sramotno. Nismo bili spremni. Nismo videli šta će se desiti. Od početka nismo bili tu, bilo je loše. Za dva dana imamo šansu da reagujemo, ali moramo dobro da razmislimo o onome šta se večeras desilo", rekao je Kataš.