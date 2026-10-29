Slušaj vest

Utakmica devetog kola Evrolige počeće u 20.00 časova u Beogradskoj areni.

Crvena zvezda je u utorak pobedila Makabi na istom mestu bez puno problema, dok je Bajern istog dana kao domaćin poražen od Barselone.

KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa sa Malog Kalemegdana u deveto kolo ulazi sa učinkom pod pet pobeda i tri poraza dok je nemački tim zabeležio dva trijumfa i šet izgubljenih utakmica.

U prethodnoj sezoni Zvezda je protiv Bajerna izgubila i kod kuće i na strani.

Tekstualni prenos utakmcie iz minuta u minu ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

Ne propustiteEvroligaDRAMA ZVEZDINOG ASA! Karter se borio za život zbog opake bolesti, a onda se vratio jači nego ikad – ovo je njegova potresna priča!
Tajson Karter
EvroligaKOŠARKAŠ ZVEZDE PROTIV MAKABIJA ŠUTIRAO NA VEĆI KOŠ! Tajson Karter otkrio kako je odigrao jednu od najboljih utakmica u crveno-belom
Tajson Karter na utakmici Crvena zvezda - Makabi
EvroligaIZRAELSKI MEDIJI OSULI ŽESTOKU PALJBU PO MAKABIJU POSLE BRUKE PROTIV ZVEZDE! Madar i ekipa na STUBU SRAMA: Nije pređen ni "cenzus"... PONIŽENI SMO!
ZVEZDA-MACCABI_08.JPG
Evroliga"LJUDI IMAJU SVOJE MIŠLJENJE... SVI IMAJU MIŠLJENJE O SVEMU..." Željko Obradović DIGAO GLAS na konferenciji za medije: To je život koji živimo!
Željko Obradović

Bonus video:

00:15
Nikola Kalinić Izvor: Kurir