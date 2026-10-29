Košarkaši Crvene zvezde će ugostiti Bajern iz Minhena.
EVROLIGA
PRAVO VREME ZA OSVETU?! Delije žele da im se ponovi utorak! Evo kada i gde možete gledati utakmicu Zvezda - Bajern
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Utakmica devetog kola Evrolige počeće u 20.00 časova u Beogradskoj areni.
Crvena zvezda je u utorak pobedila Makabi na istom mestu bez puno problema, dok je Bajern istog dana kao domaćin poražen od Barselone.
KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Ekipa sa Malog Kalemegdana u deveto kolo ulazi sa učinkom pod pet pobeda i tri poraza dok je nemački tim zabeležio dva trijumfa i šet izgubljenih utakmica.
U prethodnoj sezoni Zvezda je protiv Bajerna izgubila i kod kuće i na strani.
Tekstualni prenos utakmcie iz minuta u minu ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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