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Košarkaši Partizana od 20 časova u Lionu gostuju Asvelu u utakmici 8. kola Evrolige.

Partizan ulazi u utakmicu sa učinkom 4-3, i to posle trijumfa u večitom derbiju protiv Crvene zvezde u prošlom kolu.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Francuzi su uoči ove utakmice na učinku 2-5, posle poraza od Valensije u poslednjoj utakmici.

Evroliga je, međutim, ovaj meč najavila na potpuno neobičan način. Tačnije rečeno, sve je promašila.

Ekipu Asvela najavila je kroz košarkaša Hapoela Taija Odijasea, dok je ekipu Partizana "predstavio" Dario Šarić, košarkaš Efesa.

Foto: Printskrin

Stvarno, ogroman gaf Evrolige na svojoj zvaničnoj stranici, ispod koje se u komentarima može pročitati bes navijača oba kluba.