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Jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde praktično nije mogao da igra ovaj meč, pošto je doživeo povredu zgloba pred sam početak kada je stao na nogu jednog fotoreportera pored terena.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Uganuo sam skočni zglob, stao sam nekom fotografu na nogu. Sedeo je na osnovnoj liniji, a bilo je to pred sam početak utakmice, tako da mi je to upropastilo celu utakmicu. I mislim da je lik zapravo isto Grk. Čuo sam da je Grk, ali koga briga? Naravno, utakmica nije išla kako sam želeo, ni meni ni timu. Još ih nismo pobedili", rekao je Moneke gostujući u jednom podkastu.

"To je sada priča tog j**enog derbija, nažalost. Sve se dešava sa razlogom. Kad se dese dobre stvari, ne preispitujemo ih. Kad se dese teške stvari, ne treba ni njih da preispitujemo. To je deo nekog plana koji nas čeka. Prihvatiću to."

Kaže da je doživeo po prvi put i rasistički ispad.

"Naravno, bila je to luda utakmica. Svi znaju da je to više od košarke. Prosto se oseća nešto drugačije kada si u dvorani. Par puta su me skoro pogodili punjačima. I zapravo sam doživeo svoj prvi rasistički incident. I to je bilo iznenađujuće. Jedan lik konkretno, ne kažem da je bilo mnogo ljudi, bio je taj jedan čovek konkretno. Bilo je to pred početak četvrte četvrtine, bio je baš raspaljen, krenuo je na mene sa onim majmunskim uu-aa. I bilo je šokantno i prosto veoma tužno. Veoma tužan čovek. To je prvi put da se meni desilo da gledam čoveka dok on to radi. Ali to je život koji živimo, zar ne", upitao je Moneke.