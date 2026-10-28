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Košarkaši Partizana doživeli su četvrti poraz u Evroligi.

U okviru osmog kola izgubili su u Lionu od Asvela sa 82:75.

Iako ih poraz nije pruno poremetio na tabeli, ipak generalno gledano, ovo je poraz koji nije smeo da se desi protiv ekipe iz donjeg dela tabele. 



Standings provided by Sofascore

Partizan sad ima učinak 4-4, koliko i njegov naredni rival Žalgiris, a tu je i Virtus. Te ekipe dele od 10. do 12. pozicije.

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