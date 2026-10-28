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Sastavi

ASVEL - PARTIZAN

Hala: LDLC arena

Sudije: Huan Karlos Garsija, Marćin Kovalski, Rain Perandi

ASVEL: Kejl, Fodžo Dada, Vašington, Mils, Masa, Gah, Bolomboj, Lajti, Beson, Voters, Sestina, Kruder. Trener: Toni Parker

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Franks, Tompson, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja.