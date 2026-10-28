ASVEL - PARTIZAN 0:0
Evroliga
ASVEL - PARTIZAN: Crno-beli na turneji, teško iskušenje u Francuskoj! Franks debituje
Košarkaši Partizana u okviru 8. kola Evrolige gostuju Asvelu u Lionu.
Partizan je na učinku 4-3, a Asvel na 2-5.
Ovo je prvo od dva gostovanja crno-belih ove nedelje, pošto u petak gostuju Žalgirisu.
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Sastavi
ASVEL - PARTIZAN
Hala: LDLC arena
Sudije: Huan Karlos Garsija, Marćin Kovalski, Rain Perandi
ASVEL: Kejl, Fodžo Dada, Vašington, Mils, Masa, Gah, Bolomboj, Lajti, Beson, Voters, Sestina, Kruder. Trener: Toni Parker
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Franks, Tompson, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj. Trener: Đoan Penjaroja.
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