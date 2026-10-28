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Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 16, Tajrik Džons sa 15, Donta Hol sa 14 i Tajler Dorsi sa 13 poena.

Najefikasniji kod Bešiktaša bili su Džejlen Nouel sa 15, Dejvid Dedžulijus sa 12, Konor Morgan sa 11 i Metedžan Birsen sa 10 poena.

Olimpijakos je četvrti sa šest pobeda i dva poraza, a Bešiktaš je na 14. mestu sa tri pobede i pet poraza.

U narednom kolu, Olimpijakos će u Atini dočekati Milano, dok će Bešiktaš u Bolonji gostovati Virtusu.

(Beta)