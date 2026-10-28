Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na gostujućem terenu u Istanbulu Bešiktaš 81:73 (25:23, 17:13, 19:22, 20:15), u osmom kolu Evrolige.
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Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 16, Tajrik Džons sa 15, Donta Hol sa 14 i Tajler Dorsi sa 13 poena.
Najefikasniji kod Bešiktaša bili su Džejlen Nouel sa 15, Dejvid Dedžulijus sa 12, Konor Morgan sa 11 i Metedžan Birsen sa 10 poena.
Olimpijakos je četvrti sa šest pobeda i dva poraza, a Bešiktaš je na 14. mestu sa tri pobede i pet poraza.
U narednom kolu, Olimpijakos će u Atini dočekati Milano, dok će Bešiktaš u Bolonji gostovati Virtusu.
(Beta)
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