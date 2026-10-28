Košarkaši Hapoela savladali su Efes rezultatom 118:88 u utakmici 8, kola Evrolige
EVROLIGA
ITUDISOV TIM DEMONSTRIRAO SILU: Hapoel stotkom demolirao Efes!
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Najefikasniji na ovom susretu, bio je Antonio Blejkni sa čak 35 ubačenih poena, uz neverovatnih 8/9 za tri poena, a pratili su ga Oturu sa 20 poena, Ilajdža Brajant sa 16 poena i 12 asistencija, kao i Herman sa 14, i Kaboklo sa 13 poena.
Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda
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Na drugoj strani, Džordan Lojd je ubacio 19 poena, Justa 15, a Strazel 12 poena.
.Zbog situacije u Izraelu, Hapoel domaće mečeve u Evroligi igra u Bugarskoj.
U narednom kolu, Hapoel će gostovati Dubaiju, dok će Efes u Istanbulu dočekati Fenerbahče.
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