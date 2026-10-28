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 Partizan je tako upisao četvrti poraz, a Asvel zabeležio treću pobedu uz pet poraza u elitnom takmičenju.

Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Svoje prve utiske posle meča izneo je trener Partizana Đoan Penjaroja.

"Prestali smo da igramo u poslednjih pet minuta, nismo igrali dobro u napadu, to je jasno. Do tog trenutka smo bili bolji, delili smo loptu, napadali smo da idejom da kaznimo njihovu odbranu, ali u poslednja četiri minuta smo stali u napadu, i oni su zaslužili pobedu na kraju", rekao je kratko Penjaroja.

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