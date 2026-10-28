"Prestali smo da igramo u poslednjih pet minuta, nismo igrali dobro u napadu, to je jasno. Do tog trenutka smo bili bolji, delili smo loptu, napadali smo da idejom da kaznimo njihovu odbranu, ali u poslednja četiri minuta smo stali u napadu, i oni su zaslužili pobedu na kraju", rekao je kratko Penjaroja.