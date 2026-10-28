Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela rezultatom 82:75 u utakmici 8. kola Evrolige.
EVROLIGA
PENJAROJA POSLE TRAGIČNOG PORAZA OD ASVELA: Trener Partizana objasnio šta je presudilo....
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Partizan je tako upisao četvrti poraz, a Asvel zabeležio treću pobedu uz pet poraza u elitnom takmičenju.
Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Svoje prve utiske posle meča izneo je trener Partizana Đoan Penjaroja.
"Prestali smo da igramo u poslednjih pet minuta, nismo igrali dobro u napadu, to je jasno. Do tog trenutka smo bili bolji, delili smo loptu, napadali smo da idejom da kaznimo njihovu odbranu, ali u poslednja četiri minuta smo stali u napadu, i oni su zaslužili pobedu na kraju", rekao je kratko Penjaroja.
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