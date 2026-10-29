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Košarkaši Partizana poraženi su u sredu uveče u Vilerbanu od ekipe Asvela sa 75:82 (19:22, 13:14, 27:20, 16:26), u utakmici osmog kola Evrolige.

Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Kevarijus Hejs sa 15 poena i osam skokova, a dvocifreni učinak imao je još Lamar Stivens sa 13 poena, uz pet skokova.

Partizan na 11. mestu Evrolige ima učinak od četiri pobede i četiri poraza, a Asvel se nalazi na 15. mestu sa skorom 3/5.

U sledećem kolu Partizan u petak gostuje Žalgirisu u Kaunasu, dok Asvel istog dana dočekuje Baskoniju.

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Grobari u Nišu Izvor: Kurir