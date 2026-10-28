"Pre svega, čestitke Asvelu na pobedi. Osećanje je loše. Mislim da smo zadnjih pet minuta stali sa našom igrom. Važno je što je Asvel verovao u pobedu i što je uspeo da se izbori da preokrene rezultat. Ali zadnja četiri minuta smo imali mnogo problema da nađemo dobre šuteve, da idemo na liniju bacanja. Naša odbrana je bila loša, davali su lake poene, tu je ona trojka Besona. Osećanje je takvo da smo propustili dobru šansu da pobedimo još jedan meč u gostima. Svi mečevi se rešavaju u 40 minuta, to je Evroliga", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.