PENJAROJA SE OSEĆA LOŠE POSLE VELIKOG PREOKRETA U LIONU: Utakmica traje 40 minuta...
U utakmici osmog kola crno-beli su izgubili u Lionu od Asvela sa 82:75 (22:19, 14:13, 20:27, 26:16).
Francuzi su upisali treću pobedu.
Partizan je u 34. minutu poveo sa 11 poena prednosti (69:58). Međutim, do kraja meča je postigao samo šest poena.
Dva minuta kasnije je srpski tim imao osam poena prednosti (73:65), ali je zatim bio skoro četiri minuta bez koša. Asvel je napravio seriju 15:0 i pobedio.
U narednom kolu u petak Partizan gostuje Žalgirisu, a Asvel dočekuje Baskoniju.
Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener Partizana Đoan Penjaroja.
"Pre svega, čestitke Asvelu na pobedi. Osećanje je loše. Mislim da smo zadnjih pet minuta stali sa našom igrom. Važno je što je Asvel verovao u pobedu i što je uspeo da se izbori da preokrene rezultat. Ali zadnja četiri minuta smo imali mnogo problema da nađemo dobre šuteve, da idemo na liniju bacanja. Naša odbrana je bila loša, davali su lake poene, tu je ona trojka Besona. Osećanje je takvo da smo propustili dobru šansu da pobedimo još jedan meč u gostima. Svi mečevi se rešavaju u 40 minuta, to je Evroliga", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.
Ponovio je Penjaroja da će morati ponovo da pogleda ovu utakmicu kako bi dao svoj sud.
"Moraću opet da pogledam meč da analiziram, ali je jasno da poslednja četiri minuta smo stali, da to nije bilo normalno."