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Žalgiris je predvodio Jonas Valančijunas sa 17 poena i 11 skokova, a pratili su ga Sterling Braun sa 14, Dastin Sliva sa 13 i Marius Grigonis sa 12 poena.

Kod Virtusa bolji od ostalih bio je Derik Alston sa 18 poena.

Obe ekipe su zabeležile po četiri pobede i poraza.

U narednom kolu, Žalgiris će u Kaunasu dočekati Partizan, dok će Virtus ugostiti Bešiktaš.

(Beta)