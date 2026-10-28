Košarkaši Žalgirisa pobedili su na gostujućem terenu u Bolonji Virtus 91:74 (14:22, 23:13, 28:18, 26:21), u osmom kolu Evrolige.
Evroliga
ŽALGIRIS RAZBIO VIRTUS U BOLONJI! Valančijunas dominirao, domaćin ostao bez odgovora
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Žalgiris je predvodio Jonas Valančijunas sa 17 poena i 11 skokova, a pratili su ga Sterling Braun sa 14, Dastin Sliva sa 13 i Marius Grigonis sa 12 poena.
Kod Virtusa bolji od ostalih bio je Derik Alston sa 18 poena.
Obe ekipe su zabeležile po četiri pobede i poraza.
U narednom kolu, Žalgiris će u Kaunasu dočekati Partizan, dok će Virtus ugostiti Bešiktaš.
(Beta)
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