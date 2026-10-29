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Napetost na klupi Olimpijakosa obeležila je deo gostovanja kod Bešiktaša u osmom kolu Evrolige. U centru pažnje našli su se Saša Vezenkov i članovi stručnog štaba grčkog velikana.

Situacija se dogodila pred završetak treće četvrtine, kada je bugarski krilni centar imao nesuglasicu s pomoćnim trenerom Hristosom Papasom.

Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

 Prema izveštaju grčkog SDNA, zatim je intervenisao i glavni trener Jorgos Barcokas. Razgovarao je s Vezenkovom, nakon čega se situacija smirila.

Društvenim mrežama istovremeno su počeli da kruže navodi da je košarkaš odbijao razgovor s trenerom, a potom i njegovim pomoćnicima.

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Istanbulu Bešiktaš srpskog selektora Dušana Alimpijevića 81:73 (25:23, 17:13, 19:22, 20:15), u osmom kolu Evrolige.Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 16, Tajrik Džons sa 15, Donta Hol sa 14 i Tajler Dorsi sa 13 poena.

Najefikasniji kod Bešiktaša bili su Džejlen Nouel sa 15, Dejvid Dedžulijus sa 12, Konor Morgan sa 11 i Metedžan Birsen sa 10 poena.

Olimpijakos je četvrti sa šest pobeda i dva poraza, a Bešiktaš je na 14. mestu sa tri pobede i pet poraza.

U narednom kolu, Olimpijakos će u Atini dočekati Milano, dok će Bešiktaš u Bolonji gostovati Virtusu.

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Grobari u Nišu Izvor: Kurir