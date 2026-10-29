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Trener Bešiktaš i selektor Srbije Dušan Alimpijević našao se u centru skandala nakon utakmice protiv Olimpijakosa, pošto ga je jedan turski novinar javno optužio za uvrede i preteće ponašanje posle završetka konferencije za medije.

Novinar je u svom obraćanju javnosti putem "X" mreže detaljno opisao šta se, prema njegovim tvrdnjama, dogodilo nakon završetka konferencije za medije, navodeći da mu je srpski stručnjak prišao i upitao ga da li govori engleski.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema njegovom svedočenju, njih dvojica su potom izašli do vrata konferencijske sale, gde su se suočili. Novinar tvrdi da je tom prilikom Alimpijević upotrebio psovku na engleskom jeziku, ali je naglasio da ne želi da tvrdi sa sigurnošću da li je uvreda bila direktno upućena njemu ili je trener na taj način izrazio bes.

Ipak, navodi da je, s obzirom na kontekst i činjenicu da su razgovarali licem u lice, takve reči doživeo lično.

Naravno, potrebno je sačekati i da se čuje šta srpski stručnjak kaže.

Spor zbog objava o Žižiću

Kako je dalje naveo, Alimpijević je potom pokazao prema svlačionici i zatražio od njega da ono što je pisao na društvenim mrežama o košarkašu Anteu Žižiću kaže igraču direktno u lice.

Novinar je odgovorio da mora da se vrati kući javnim prevozom i da nema vremena za takav razgovor. Kada je trenera upitao da li misli na objave koje je postavio tog dana, Alimpijević mu je, prema njegovim rečima, odgovorio da govori uopšteno.

Srpski stručnjak je, kako se tvrdi u ovom svedočenju, ocenio da novinarove objave nisu bile kritički nastrojene, već da su imale za cilj provokaciju.

„Sastaćemo se nasamo“ – tvrdnje o pretnjama

Najozbiljniji deo optužbi odnosi se na završetak razgovora. Novinar tvrdi da mu je Alimpijević tada poručio da će se sastati nasamo, na mestu na kojem neće biti drugih ljudi.

Prema njegovom opisu, trener je tokom razgovora više sekundi mahao prstom, a celom događaju je, kako navodi, prisustvovalo između 15 i 20 predstavnika medija i zaposlenih u klubu.

Novinar je izrazio i sumnju da jedan od pomoćnih trenera Bešiktaša Alimpijeviću redovno prenosi objave pojedinih naloga na društvenim mrežama, što bi, prema njegovom mišljenju, moglo da utiče na odnos srpskog stručnjaka prema ljudima koji ga kritikuju.

Kritika je jedno, pretnje su nešto sasvim drugo

U svom obraćanju novinar je istakao da je dugogodišnji navijač Bešiktaša koji je podržavao Alimpijevića, ali da ga je način na koji se situacija odvila veoma razočarao.

Naglasio je da je spreman da razgovara o svakoj kritici koju trener smatra neosnovanom, kao i da sasluša njegovu stranu priče. Ipak, smatra da uvrede i preteće izjave nisu prihvatljiv način komunikacije sa predstavnicima medija.

Na kraju je poručio da će zvaničnu, pisanu žalbu uputiti upravi Bešiktaša, a celokupan slučaj prepustio je sudu navijača slavnog turskog kluba.

Bešiktaš se još uvek nije obratio javnosti povodom ovih optužbi.