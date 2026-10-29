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Partizan je doživeo bolan poraz na gostovanju Asvelu (82:75), i to na način koji će crno-bele posebno boleti.

Imali su izabranici Đoana Penjaroje utakmicu u svojim rukama, u poslednjoj četvrtini stigli do dvocifrene prednosti, a onda se potpuno ugasili kada je bilo najvažnije. Usledio je strmoglavi pad, Asvel je nanjušio priliku, kaznio svaku grešku gostiju i serijom 17:2 režirao veliki preokret, ostavivši Partizan bez pobede koju je već imao nadomak ruke.

Pogled na statistiku pokazuje da Partizanov poraz nije posledica samo loše realizacije u ključnim trenucima. Ekipa Đoana Penjaroje pogodila je čak 50 odsto šuteva za tri poena, ali je izgubila bitku u skoku, imala više izgubljenih lopti i promašila čak devet slobodnih bacanja. Uz to, podbacio je i Karlik Džons, od koga se očekuje da bude jedan od lidera ekipe, naročito kada se utakmica lomi.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Hejs najefikasniji, Stivens odmah iza njega

Kevarijus Hejs bio je najefikasniji igrač Partizana sa 15 poena, osam skokova i indeksom korisnosti 21. Centar crno-belih bio je najkonkretniji u napadu, ali njegov učinak nije bio dovoljan da ekipa iz Beograda izbegne poraz.

Lamar Stivens završio je utakmicu sa 13 poena i pet skokova, dok su Luka Vildoza i Itan Tompson postigli po devet poena. Vildoza je posebno dobro šutirao za tri poena, pogodivši tri od četiri pokušaja, dok je Tompson ubacio dve trojke iz pet šuteva.

Vredi izdvojiti i Nikolu Tanaskovića, koji je postigao šest poena i podelio pet asistencija, kao i Alesandra Pajolu. Italijanski plejmejker ubacio je tri poena, ali je uz to imao sedam asistencija i dve ukradene lopte.

Karlik Džons podbacio kada je Partizanu bio najpotrebniji

Jedan od najvećih problema crno-belih u Lionu bio je slab učinak Karlika Džonsa. Od plejmejkera koji je često umeo da preuzme odgovornost i povuče ekipu u ključnim trenucima, ovog puta nije bilo dovoljno konkretnog učinka, a to se posebno osetilo u dramatičnoj završnici.

Džons je utakmicu završio sa svega sedam poena, uz šut 3/9 iz igre, pet asistencija i čak četiri izgubljene lopte. Njegov učinak bio je daleko od onoga što je Partizanu bilo potrebno u meču u kojem se odlučivalo na jednu ili dve dobre napadačke odluke.

Posebno zabrinjava činjenica da crno-beli u završnici nisu uspevali da pronađu prava rešenja u napadu. Kada je Asvel pojačao pritisak i krenuo u preokret, Partizanu je nedostajao raspoložen lider koji bi smirio igru, sačuvao posed i pronašao način da prekine nalet domaćina.

Naravno, poraz ne može da se svede samo na jednog igrača, jer su promašena slobodna bacanja, izgubljene lopte i problemi u skoku takođe skupo koštali ekipu. Ipak, kada lider tima završi meč sa sedam poena i četiri izgubljene lopte, a tim u presudnim minutima ostane bez pravog napadačkog odgovora, jasno je zašto je njegov učinak jedna od glavnih tema posle bolnog poraza.

Proradio šut za tri, ali su slobodna bacanja bila veliki problem

Partizan je utakmicu završio sa 75 poena, uz 18 pogodaka iz 39 pokušaja za dva poena, odnosno 46,2 odsto uspešnosti. Ipak, mnogo bolji učinak imao je iza linije 6,75 metara – crno-beli su pogodili devet od 18 trojki, što je odličnih 50 odsto.

Međutim, taj procenat nije bio dovoljan da nadoknadi slabiju realizaciju sa linije penala. Partizan je pogodio samo 12 od 21 slobodnog bacanja, odnosno 57,1 odsto. To znači da je čak devet puta propustio priliku da dođe do lakih poena, što u utakmici odlučenoj sa sedam poena razlike nikako nije zanemarljivo.

Za poređenje, Asvel je sa linije slobodnih bacanja bio mnogo sigurniji, pogodivši 12 od 16 pokušaja, odnosno 75 odsto. Francuski tim tako je imao znatno manje promašaja u segmentu igre u kojem se očekuje najviši nivo preciznosti.

Izgubljene lopte i skok otkrili gde je Partizan zakazao

Još jedan važan detalj krije se u broju izgubljenih lopti. Partizan ih je imao 13, dok je Asvel utakmicu završio sa devet. Domaćin je uz to upisao sedam ukradenih lopti, naspram samo dve koliko su zabeležili crno-beli.

Francuska ekipa bila je bolja i u skoku. Asvel je uhvatio 36 lopti, od čega 15 u napadu, dok je Partizan imao ukupno 32 skoka, uključujući 11 ofanzivnih. To je domaćinu omogućilo dodatne napade i prilike za poene nakon promašaja.

Posebno boli podatak da je Asvel postigao 12 poena iz drugih napada, dok je Partizan na taj način došao do svega četiri. Uz to, domaći su imali prednost i u poenima iz reketa - 42:34.

Partizan je, dakle, imao bolji procenat šuta za tri poena, ali je Asvel uspeo da nadoknadi taj zaostatak kroz veći broj napada, bolji ofanzivni skok i sigurniju igru sa linije penala.

Završnica koja će dugo boleti crno-bele

Najveći problem za Partizan ipak ostaje način na koji je izgubio utakmicu. Crno-beli su u poslednjoj četvrtini imali dvocifrenu prednost, ali su dozvolili rivalu da se vrati, a potom i potpuno preokrene rezultat.

Na nešto više od četiri minuta do kraja Partizan je i dalje vodio, ali je Asvel pojačao pritisak, počeo da pogađa važne šuteve i kaznio svaku grešku gostiju. Serijom 17:2 domaći su od zaostatka stigli do pobede, ostavivši ekipu Đoana Penjaroje bez odgovora u odlučujućim trenucima.

Statistika pokazuje da Partizan nije bio bez dobrih elemenata u igri. Pogodio je polovinu trojki i imao 24 asistencije, ali su izgubljene lopte, promašena slobodna bacanja i slabiji skok na kraju prevagnuli na stranu Asvela.

Kada se na sve to doda i skromno izdanje Karlika Džonsa, jasno je da crno-beli imaju mnogo toga da analiziraju. U utakmicama na ovom nivou nije dovoljno kontrolisati rezultat tokom većeg dela meča - potrebno je pronaći rešenje i onda kada protivnik krene na sve ili ništa.

Partizan je u Lionu imao pobedu nadomak ruke, ali je u završnici ostao bez energije, koncentracije i napadačke ideje. A takav pad protivniku otvara vrata za preokret koji boli mnogo više od običnog poraza.