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Crno-beli su u osmom kolu Evrolige izgubili na gostovanju u Vilerbanu nakon što su u poslednjoj četvrtini ispustili prednost.

"Svi momci su se borili i dali maksimum. Na kraju nije išlo, nismo pogodili neke šuteve, dozvolili smo im da se vrate i izgubili... Zajedno smo zaslužni i za poraz i za pobede. Idemo dalje", rekao je posle utakmice Nikola Tanasković.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Još jedno gostovanje

Već u petak Partizan će biti gost Žalgirisu koji je u osmom kolu bio ubedljiv na gostovanju Virtusu.

"Oni su večeras pobedili 20 razlike. Igraju dobro i biće teška utakmica. Na nama je da dođemo sa borbom i energijom, da ne dozvolimo padove kao večeras, kada smo protivniku dozvoljavali lake poene i ofanzivne skokove".

Najavio je krilni centar da će igra ekipe u defanzivi biti veoma važna.

"Moramo da znamo koga napadamo, šta napadamo i da damo maksimum u odbrani. Uvek bude trenutaka kada padnemo u napadu, ali odbrana je ključ. Tu moraš da daš sve od sebe i sprečiš protivnika kada tebi ne ide u napadu", poručio je Tanasković.

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