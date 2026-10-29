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Asvel je uspeo da režira veliki preokret protiv Partizana i slavi u osmom kolu Evrolige, iako su crno-beli imali pobedu nadomak ruke. Jedan od igrača koji su doprineli trijumfu francuskog tima bio je i nekadašnji centar Crvene zvezde Džoel Bolomboj, koji je posle utakmice govorio o ključnim detaljima meča, ali i o svom periodu provedenom u crveno-belom dresu.

Bolomboj je duel završio sa 12 poena i četiri skoka, a u razgovoru za "Meridian sport" objasnio je kako je Asvel uspeo da zaustavi Partizan i preokrene utakmicu. Posebno je istakao pripremu za meč, kontrolu tranzicije i način na koji su crno-beli pokušali da napadnu.

"Definitivno je bilo teško. Došli su posle pobede u derbiju protiv Crvene zvezde. Gledali smo tu utakmicu. Zaista smo se držali plana. Ograničili smo njihov broj poena iz tranzicije i uspeli da usporimo Karlika Džonsa. On je glava te zmije i kontrolisali smo ga. Bila je to prljava i fizički veoma zahtevna utakmica, ali uspeli smo da pobedimo", rekao je Bolomboj.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Nekadašnji centar Crvene zvezde dobro poznaje prilike u regionalnoj košarci, ali ni to mu nije olakšalo posao protiv Partizana. Brzo je upao u problem sa ličnim greškama, zbog čega je veći deo prvog poluvremena proveo na klupi. Ipak, u završnici je dobio priliku da bude agresivniji, a Asvel je podigao nivo igre u odbrani i pogodio važne šuteve.

„Dobro poznajem većinu njihovih igrača, mnogo puta igrao sam protiv njih. Ali i pored toga je bilo veoma teško. Mnogo smo se pripremali za ovaj meč, ali kada je počeo ja sam brzo napravio dve lične greške. Igrao sam samo tri minuta u prvom poluvremenu. Ipak, na kraju je najvažnije da smo pobedili. Izdržali smo.

Mogao sam da igram opuštenije jer sam znao da je ostalo četiri-pet minuta, a ja sam imao još tri lične greške na raspolaganju. Imao sam priliku da budem malo agresivniji. Ipak, najvažnije je bilo to što smo kao ekipa podigli intenzitet u odbrani i napravili nekoliko velikih odbrambenih zaustavljanja. U završnici smo pogodili i važne šuteve“, istakao je Bolomboj.

Bolomboj o Zvezdi: "Mnogo toga se dogodilo iza kulisa"

Bolomboj je potom govorio i o vremenu provedenom u Crvenoj zvezdi, čiji je dres nosio tri godine. Priznao je da je uživao u tom periodu, ali i da su česte promene trenera i njegova povreda uticale na okolnosti u kojima se vratio na teren. Posebno je zanimljiv deo njegove izjave u kojem otkriva da mu je klub ponudio novi ugovor, ali da se rastanak ipak nije završio onako kako su obe strane očekivale.

"Zaista sam uživao tokom te tri godine. Nažalost, situacija je bila pomalo nestabilna zbog promena glavnih trenera, posebno kada sam se povredio i vratio u potpuno drugačije okolnosti. Razumeo sam da su morali da nastave bez mene, na neki način, odnosno da se pripreme za mogućnost da se neću vratiti na teren. To je razumljivo.

Mnogo toga se dogodilo i iza kulisa. Oni su mi zapravo ponudili ugovor da ostanem. Ali, to je tema za razgovor koji bi trebalo da bude mnogo duži. Morali bismo da sednemo i detaljno razgovaramo o svemu.

Ono što mogu da kažem jeste da se sve nije završilo onako kako su, pretpostavljam, obe strane očekivale. Ali, dobro, idemo dalje. Ponovo sam ih video, došli su ovde i bilo je kao da se ništa nije dogodilo", rekao je nekadašnji centar crveno-belih.

1/6 Vidi galeriju Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Asvel još traži pravi ritam

Francuski tim je, prema Bolombojevim rečima, imao neuobičajene okolnosti tokom priprema, pošto je mali broj igrača iz sadašnjeg sastava bio na raspolaganju. Zbog toga je ekipi bilo potrebno vreme da se uigra, ali centar veruje da se napredak već vidi i da Asvel može da dođe do mnogo boljih rezultata.

"Naša situacija je pomalo specifična. Još nismo u potpunosti pokazali svoj pravi potencijal. Čak i tokom čitavog pripremnog perioda imali smo samo dvojicu ili trojicu igrača koji su sada deo ekipe. Igrali smo sa velikim brojem momaka od 16 i 19 godina, a kada su se konačno svi priključili, sezona je već počela. Zbog toga nam je bio potreban određeni period prilagođavanja.

Čak i sada još pokušavamo da pronađemo pravi način igre, ali napredujemo. Ako pogledate gde smo bili na početku i gde smo sada, videćete da smo napravili ogroman napredak. Ako nastavimo tim putem, na kraju sezone mogli bismo da se nađemo u veoma dobroj poziciji", zaključio je Džoel Bolomboj.