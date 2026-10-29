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Džabari Parker, najveći promašaj u istoriji Partizana, mogao bi brzo da pronađe novi angažman i vrati se na evroligašku scenu!

Američki krilni centar, koji je nedavno završio saradnju sa crno-belima, nalazi se u pregovorima sa Baskonijom iz Vitorije, prenose španski mediji. Ipak, realizacija posla mogla bi da zavisi i od jednog važnog administrativnog detalja – dobijanja takozvanog Kotonu pasoša.

Baskonija želi Parkera, ali postoji jedna prepreka

Prema informacijama španskog portala "Encestando", klub iz Vitorije zainteresovan je za angažovanje američkog košarkaša, a pregovori su u toku. Parker bi tako posle turbulentne epizode u Beogradu mogao da dobije novu priliku u Španiji i nastavi karijeru u Evroligi.

Međutim, za Baskoniju je važno i pitanje njegovog statusa u domaćem prvenstvu. Zbog pravila koja važe u španskoj ACB ligi, klubovi moraju da vode računa o broju igrača koji se registruju kao košarkaši izvan Evropske unije. Upravo bi dobijanje odgovarajućeg pasoša moglo da olakša Parkerovu registraciju.

Šta je zapravo Kotonu pasoš?

Parker radi na dobijanju pasoša neke od zemalja obuhvaćenih Kotonu sporazumom, koji je Evropska unija 2000. godine sklopila sa državama Afrike, Kariba i Pacifika.

Za košarkaše koji imaju državljanstvo neke od tih zemalja, ovaj sporazum može da donese važnu prednost u španskom prvenstvu, jer se u određenim okolnostima ne tretiraju kao igrači izvan Evropske unije. To bi Baskoniji otvorilo više mogućnosti prilikom sastavljanja ekipe i registracije igrača.

Ipak, važno je naglasiti da sam sporazum ne znači automatsko dobijanje pasoša, već je neophodno ispuniti uslove za državljanstvo konkretne države.

Od Barselone i Partizana do novog izazova

Parker je u Partizan stigao iz Barselone u leto 2025. godine, uz velika očekivanja i reputaciju nekadašnjeg drugog pika NBA drafta iz 2014. godine. Ipak, njegova epizoda u crno-belom dresu nije protekla onako kako su se nadali ni klub ni navijači.

Tokom boravka u Beogradu nije uspeo da se ustali u ekipi, a nakon promene trenera i dolaska Đoana Penjaroje njegova uloga dodatno se smanjila. U drugom delu sezone otišao je na pozajmicu u Huventud iz Badalone, gde je ponovo dobio priliku da igra u španskom prvenstvu.

Po povratku u Beograd nije se vratio u takmičarski sastav Partizana, a dve strane su nedavno postigle dogovor o okončanju saradnje. Tako je Parker postao slobodan igrač i dobio mogućnost da samostalno izabere novu sredinu.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Povratak u Španiju sve realniji

Osim Baskonije, u pričama o Parkerovoj budućnosti pominjali su se i Huventud, u kojem je završio prethodnu sezonu, kao i Barselona, čiji je dres nosio pre dolaska u Partizan. Ipak, prema najnovijim navodima, trenutno se kao konkretna opcija izdvaja klub iz Vitorije.

Ukoliko pregovori budu uspešno završeni i administrativna pitanja budu rešena, Parker bi mogao da dobije novu priliku da pokaže kvalitet u Evroligi i ostavi iza sebe neuspešnu epizodu u Beogradu.