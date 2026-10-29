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KK Crvena zvezda i KK Partizan mogu da zaborave na milione evra koji su dobijali od države i državnih preduzeća. Vreme velikog trošenja novca odlazi u istoriju, a u budućnosti će biti prepušteni tržišnoj utakmici, pa ćemo da vidim koliko su sposobne njihove uprave.

Kada preko Košarkaškog saveza Srbije na klupski račun bude uplaćeno 3.000.000 evra... Lako je tada voditi klub... Hajde da vidimo kako će da bude bez toga.

Političke promene koje su se desile u Srbiji imaće uticaja na večite. Nesumnjivo. Videćemo pravac u kojem će da idu Zvezda i Partizan, ali neke stvari su već danas jasne - vreme "državnih bankomata" odlazi u istoriju.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Plaćanje po 15 stranaca, po dva trenera paralelno, promene u igračkom kadru kao na autobuskoj stanici - teško da će imati taj luksuz na Malom Kalemegdanu i u Humskoj. Umesto da su iskoristili prethodne godine da naprave jaku omladinsku školu, oni su jurili Nejpire i Parkere i u značajnom broju slučajeva bacali milione u bunar. Sada s mizernom količinom srpskih igrača su doveli sebe i situaciju da zavise od skupo plaćenih stranaca. Još ovu sezonu. Ubuduće, teško.

Da li su opravdali novac koji su dobijali? Nisu. Gotovo i nula rezutata, osim te jedne sezone u kojoj je Partizan bio nadomak fajnal-fora. Ostali su u lokalnom okviru i jurnjavi za beznačajnim peharom u ABA ligi. Mizerno u poređenju s ulaganjima.

Zaboravili su momenat "srpski košarkaški klubovi", "Srbija - zemlja košarke". Američko-nigerijsko-kamerunski koncept s mizernim momentom srpske košarke bio je poguban. I za sadašnjost, a tek će da bude za budućnost.

Veliki, najveći srpski klubovi funkcionisaće i u budućnosti. Samo na zdravijim osnovima. I još jedan detalj od neprocenjivog značaja: da budu potpuno otuđeni od bilo kakve politike. Sport, košarka, povratak srpskoj deci, porodice na tribinama, bez pomisli o politici... Da, to je normalnost, na koju smo zaboravili.

Uz sve to, ne treba preći preko činjenice da su predsednici večitih rivala Ostoja Mijailović i Željko Drčelić obezbedili velika sponzorstva privatnih kompanija koje su u njihovom vlasništvu. Upravo to je put kojim Zvezda i Partizan treba da nastave u budućnost - privatni kapital. Tada će i odgovornost da bude na mnogo većem nivou.

Za Panatinaikos i Olimpijakos samo po 580.000 evra

Ako govorimo o finansiranju najvećih evropskih košarkaških klubova kao što su Panatinaikos, Olimpijakos, Real iili Barselona, direktno finansiranje iz državnog budžeta je vrlo ograničeno, a postoji indirektna pomoć države, gradova i javnih preduzeća.

Nije isto kada klub dobija novac od države, kada koristi gradsku dvoranu pod povoljnim uslovima i kada ga finansira privatni vlasnik ili kompanija. Klubovi se finansiraju od ulaznica, privatnih fondova i komercijalnih prihoda. U Grčkoj, naprimer, prema dostunim podacima, država Panatinaikosu i Olimpijakosu daje po 580.000 evra direktnog novca.