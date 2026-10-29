TREĆI PUT U ISTORIJI, PRVI PUT OD 2017. GODINE! Evroliga dočekala nešto što se baš, baš retko dešava!
Hapoel je u ovoj rundi takmičenja ubedljivo pobedio Efes sa 118:88, a Blejkni i Brajant su na tom meču ostvarili indeks korisnosti 35.
Ovo je ukupno treći put, a prvi još od 2017. godine da saigrači dele nagradu MVP kola.
Blejkni je ubacio rekord karijere od 35 poena, uz tri skoka, jednu asistenciju i četiri iznuđena faula. Brajant je upisao 16 poena, tri skoka, rekord karijere od 12 asistencija, četiri ukradene lopte i pet iznuđenih faulova.
Brajant navikao da je najbolji
Brajantu je ovo treća MVP nagrada za igrača kola ove evroligaške sezone, a šesta u karijeri, dok je Blejkni ovo priznanje dobio prvi put.
Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter i Kendrik Nan iz Panatinaikosa imali su indeks korisnosti 26. Listu najuspešnijih igrača u ovom kolu kompletirali su Den Oturu iz Hapoela i Ti Džej Šorts iz Valensije sa indeksom 25.
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