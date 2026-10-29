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Hapoel je u ovoj rundi takmičenja ubedljivo pobedio Efes sa 118:88, a Blejkni i Brajant su na tom meču ostvarili indeks korisnosti 35.

Ovo je ukupno treći put, a prvi još od 2017. godine da saigrači dele nagradu MVP kola.

Blejkni je ubacio rekord karijere od 35 poena, uz tri skoka, jednu asistenciju i četiri iznuđena faula. Brajant je upisao 16 poena, tri skoka, rekord karijere od 12 asistencija, četiri ukradene lopte i pet iznuđenih faulova.

Elajdža Brajant, Hapoel Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, FCI / Gonzales Photo / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brajant navikao da je najbolji

Brajantu je ovo treća MVP nagrada za igrača kola ove evroligaške sezone, a šesta u karijeri, dok je Blejkni ovo priznanje dobio prvi put.

Košarkaš Crvene zvezde Tajson Karter i Kendrik Nan iz Panatinaikosa imali su indeks korisnosti 26. Listu najuspešnijih igrača u ovom kolu kompletirali su Den Oturu iz Hapoela i Ti Džej Šorts iz Valensije sa indeksom 25.

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