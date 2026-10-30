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Utakmica devetog kola Evrolige biće odigrana u Kaunasu.

Partizan je u Litvaniju stigao sa učinkom od po četiri pobeđenih i izgubljenih utakmica, nakon što je u sredu poražen od Asvela u Francuskoj.

Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Žalgiris ima identičan učinak kao Partizan, a u prethodnom kolu je kao gost pobedio Virtus.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena Premium 1".

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Bonus video:

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Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju Izvor: MONDO