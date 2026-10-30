Košarkaši Partizana od 19.00 časova igraju protiv Žalgirisa.
EVROLIGA
NOVI TEŽAK ISPIT ZA PARTIZAN! Crno-beli na jednom od nezgodnijih gostovanja u Evroligi! Evo kada i gde možete da gledate utakmicu protiv Žalgirisa
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Utakmica devetog kola Evrolige biće odigrana u Kaunasu.
Partizan je u Litvaniju stigao sa učinkom od po četiri pobeđenih i izgubljenih utakmica, nakon što je u sredu poražen od Asvela u Francuskoj.
Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia
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Žalgiris ima identičan učinak kao Partizan, a u prethodnom kolu je kao gost pobedio Virtus.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena Premium 1".
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