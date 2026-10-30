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Valensija će u narednom periodu morati da igra bez nekadašnjeg reprezentativca Španije i jednog od najboljih krilnih centara Evrolige u ovom veku.

Povredio se Nikola Mirotić, što bi moglo da predstavlja veliki problem za ovaj klub.

U pitanju je aduktor leve noge, pa će definitivno propustiti duel protiv svog nekadašnjeg kluba, Barselone.

1/11 Vidi galeriju Nikola Mirotić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Nije navedeno koliko bi mogao da odsustvuje sa terena ovaj 35-godišnji košarkaš.

Inače, Mirotić je u ovoj sezoni jedan od boljih košarkaša Valensije sa 13 poena u proseku i sa 3.1 skokom po utakmici, a igra oko 16 minuta po meču.

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