Nikola Mirotić neće moći da igra na utakmici protiv Barselone.
EVROLIGA
POVREDIO SE MIROTIĆ! Nikola propušta utakmicu protiv bivšeg kluba
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Valensija će u narednom periodu morati da igra bez nekadašnjeg reprezentativca Španije i jednog od najboljih krilnih centara Evrolige u ovom veku.
Povredio se Nikola Mirotić, što bi moglo da predstavlja veliki problem za ovaj klub.
U pitanju je aduktor leve noge, pa će definitivno propustiti duel protiv svog nekadašnjeg kluba, Barselone.
Nikola Mirotić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport
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Nije navedeno koliko bi mogao da odsustvuje sa terena ovaj 35-godišnji košarkaš.
Inače, Mirotić je u ovoj sezoni jedan od boljih košarkaša Valensije sa 13 poena u proseku i sa 3.1 skokom po utakmici, a igra oko 16 minuta po meču.
Kurir sport/sportske.net
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