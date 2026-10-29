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Litvanski velikan biće domaćin crno-belima u petak od 20 časova, a duel će imati i posebnu emotivnu notu, budući da će Sterling Braun prvi put ukrstiti koplja sa svojim nekadašnjim saigračima i bivšim klubom.

Američki bek pružio je izvanrednu partiju i bio među ključnim figurama u trijumfu svog tima nad Virtusom u devetoj rundi, gde je efikasniji od njega bio jedino dominantni litvanski centar Jonas Valančijunas.

1/8 Vidi galeriju Sterling Braun Foto: Starsport

Nekadašnji uzdanik crno-belih nije krio veliko zadovoljstvo sopstvenim izdanjem, a na pomen Partizana i predstojećeg susreta odmah je u prvi plan istakao nekadašnjeg saigrača Karlika Džounsa.

"Biće dobra utakmica, imaju dobre igrače. Igraju dobro, prošle nedelje ostvarili su veliku pobedu, nisam siguran šta su uradili večeras. Jedva čekam da vidim neke momke, posebno Karlika. Uzbuđen sam", rekao je Braun odmah posle utakmice.