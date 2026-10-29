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Trener košarkaša Žalgirisa Tomas Masiulis sa velikom dozom opreznosti dočekuje ovaj meč.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Košarkaši Žalgirisa posle pobede protiv Virtusa u Bolonji (91:74) u sredu, a već u petak od 19.00 ih očekuje novi izazov u Evroligi, duel sa Partizanom u Kaunasu.

"Pre svega, moramo da se oporavimo. Za 48 sati ne možete mnogo toga da promenite, tako da je najvažnije da se regenerišemo. Naravno, protivnik igra nešto drugačiju košarku, disciplinovaniju. Mnogo toga u njihovoj igri vrti se oko bekova, ponekad na terenu imaju gotovo trojicu plejmejkera, tako da će biti veoma važno da ih zaustavimo", rekao je Masiulis.

Strateg litvanskog tima izdvojio je i iskustvo igrača Partizana, uticaj Alesandra Pajole, kao i novajlije sa NBA iskustvom – Antonija Rivsa i Roberta Frenksa.

"Naravno, postoje i nepoznanice. Na početku sezone igrali su jedni igrači, a sada u tim ulaze drugi. Biće sve bolji iz dana u dan, tako da moramo da se pripremimo i da znamo njihove prednosti, kao i šta žele i vole da rade na terenu", dodao je trener Žalgirisa.

Žalgoiris je u sredu ubedljivo savladao Virtus u Bolonji rezultatom 91:74.