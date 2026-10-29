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Posle osam odigranih utakmica u Evroligi Partizan ima polovičan skor, a protiv Asvela je ispustio već dobijen meč i propustio veliku priliku da zabeleži i petu pobedu.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Sredinom četvrte četvrtine je Partizan vodio 69:58 i dopustio seriju 17:4 francuskoj ekipi kojom je na kraju i dobila meč.

Crno-beli su postigli su samo 626 poena na osam odigranih utakmica, što je prosek od 78,2 poena po utakmici, a kada se to podigne za lestvicu i pogledamo da je Partizan na 100 poseda davao tek 106,6 poena na 100 poseda.

Valensija i Real Madrid daju 123,5 na 100 poseda i imaju najbolji ofanzivni rejting u Evroligi.

Napredna statistika takođe pokazuje da je Partizan "zakucan" kao najlošiji šuterski tim Evrolige sa samo 57 ubačenih trojki od 181 pokušaja, takođe najmanje u Evroligi.

Procenat slobodnih bacanja Partizana je tek 66% i tu su najlošiji, dok su po šutu iz igre na poziciji 16 sa 45,8% po meču.

Po broju asistencija Partizan je 11. i 3. su po najmanjem broju izgubljenih lopti.

Partizanova odbrana važi granitnu i trenutno je četvrta najbolja u ovom takmičenju, pošto dopušta tek 108,3 poena na 100 poseda.

Oni su 40 puta ove sezone tri puta zaredom odbranili protivnički napad, dok su sa 11,5% na najboljem učinku ukradenih lopti u celoj Evroligi!

Defanzivni skok solidno kontrolišu i tu su na 6. mestu, dok su 11. po blokadama, a bili bi i bolje plasirani da su imali neku blokadu na šutu za tri poena, pošto su po toj stavci i dalje na 0 prema statistici sa "Hackastat".