"Tamo je uvek teško igrati, s obzirom na navijače koje imaju i tim koji su izgradili ove sezone. Uz to, juče su pobedili Virtus u Bolonji sa skoro 20 poena razlike, a i tamo je teško igrati. Mi moramo da se fokusiramo i podignemo glave. Svesni smo koliko nas težak meč očekuje, ali nastavljamo da radimo zajedno i pripremamo se za utakmicu", poručio je Vildoza.