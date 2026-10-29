Utakmica devetog kola Evrolige između Žalgirisa i Partizana na programu je u petak, 30. oktobra od 19 časova u Žalgirio areni.
Evroliga
"TAMO JE UVEK TEŠKO IGRATI..." Vildoza poziva na oprez pred Žalgiris! Otkrio je šta će biti ključno za pobedu, košarkaši Partizana ovo moraju da urade!
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Parni valjak sutra očekuje nastavak duplog evroligaškog kola gde će odmeriti snage sa ekipom Žalgirisa od 19 časova u Kaunasu.
Crno-beli su u prvom meču duplog kola izgubili od Asvela u Francuskoj sa 82:75, dok je Žalgiris upisao pobedu na gostovanju Virtusu (74:91).
Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia
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Košarkaš Partizana Luka Vildoza je upozorio na kvalitet protivnika i težinu gostovanja u Kaunasu.
"Tamo je uvek teško igrati, s obzirom na navijače koje imaju i tim koji su izgradili ove sezone. Uz to, juče su pobedili Virtus u Bolonji sa skoro 20 poena razlike, a i tamo je teško igrati. Mi moramo da se fokusiramo i podignemo glave. Svesni smo koliko nas težak meč očekuje, ali nastavljamo da radimo zajedno i pripremamo se za utakmicu", poručio je Vildoza.
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