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"Ovo je potpuno drugačija utakmica u odnosu na Asvel i drugačiji tim. Imaju važne visoke igrače poput Valančijunasa i Tubelisa. Žalgiris je veoma iskusna ekipa koja uvek ima sjajnu atmosferu u hali. Što se nas tiče, moramo da napredujemo i bolje kontrolišemo loše periode u igri, koje smo imali i na prethodnoj utakmici. Analizirali smo te situacije. Ovo je košarka i već sutra imamo priliku da odigramo dobar meč", rekao je Penjaroja, a preneo klub.

Partizan će sutra u Kaunasu gostovati Žalgirisu u devetom kolu Evrolige.

Košarkaš Partizana Luka Vildoza je upozorio na kvalitet protivnika i težinu gostovanja u Kaunasu.

"Tamo je uvek teško igrati, s obzirom na navijače koje imaju i tim koji su izgradili ove sezone. Uz to, juče su pobedili Virtus u Bolonji sa skoro 20 poena razlike, a i tamo je teško igrati. Mi moramo da se fokusiramo i podignemo glave. Svesni smo koliko nas težak meč očekuje, ali nastavljamo da radimo zajedno i pripremamo se za utakmicu", poručio je Vildoza.