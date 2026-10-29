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Crno-beli su u sredu poraženi od francuskog Asvela u Vilerbanu, a već sutra uveče očekuje ih novi evroligaški okršaj protiv ekipe koja, baš kao i tim trenera Đoana Penjaroje, trenutno ima polovičan skor pobeda i poraza, 4-4.

Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Žalgiris - Partizan. Uloga glavnog arbitra poverena je Turčinu Eminu Mogulkoču kome će pomagati Španac Đordi Alijaga i Francuz Ugis Tepenije.

Zanimljivo, Mogulkoč je u prethodnom kolu Evrolige sudio Zvezdi, a crveno-beli u "Beogradskoj areni" deklasirali Makabi iz Tel Aviva sa 100:78.

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