Košarkaši Partizana u petak od 19 sati u Kaunasu gostuju ekipi Žalgirisa u meču devetog kola Evrolige.
EVROLIGA
POZNATO KO SUDI PARTIZANU U KAUNASU: Turčin prešao sa crveno na crno-bele...
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Crno-beli su u sredu poraženi od francuskog Asvela u Vilerbanu, a već sutra uveče očekuje ih novi evroligaški okršaj protiv ekipe koja, baš kao i tim trenera Đoana Penjaroje, trenutno ima polovičan skor pobeda i poraza, 4-4.
Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia
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Evroliga je odredila sudije za utakmicu Žalgiris - Partizan. Uloga glavnog arbitra poverena je Turčinu Eminu Mogulkoču kome će pomagati Španac Đordi Alijaga i Francuz Ugis Tepenije.
Zanimljivo, Mogulkoč je u prethodnom kolu Evrolige sudio Zvezdi, a crveno-beli u "Beogradskoj areni" deklasirali Makabi iz Tel Aviva sa 100:78.
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