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Evroliga je dopustila "Ponosu Izraela" da organizuje svoje susrete na teritoriji Srbije, a postepeno su potom vraćani i navijači na tribine.

KK Crvena zvezda - Makabi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, Beograd više neće biti domaćin Makabiju.

Evroliga je dopustila "Ponosu Izraela" da organizuje svoje susrete na teritoriji Srbije, a postepeno su potom vraćani i navijači na tribine. Međutim, Beograd više neće biti domaćin Makabiju.

Prvi susret koji će Makabi odigrati kod nove kuće van Beograda odigraće se 12. novembra na Kipru, policija već priprema korake oko organizacije ovog susreta. Protivnik će im biti Hapoel, što naravno donosi dodatnu dozu kompleksnosti organizaciji.

Već od narednog ponedeljka, 2. novembra, kiparska policija biće u konstantnom kontaktu sa Makabijem, kako bi bezbedno sproveli tim "Ponosa Izraela" od hotela do hale i nazad. 

Makabi poslednji meć u Beogradu igra u četvtrak uveče protiv Pariza.

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