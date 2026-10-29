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Partizan očekuje izuzetno težak zadatak, a dodatnu najavu vrele atmosfere u Kaunasu dobili su i zvaničnom objavom litvanskog kluba.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Naime, Žalgiris je saopštio da je utakmica protiv crno-belih rasprodata, što znači da će domaći tim imati ogromnu podršku sa tribina u jednom od najpoznatijih košarkaških ambijenata u Evropi

Litvanski klub se tim povodom oglasio na društvenim mrežama i iskoristio motiv Noći veštica kako bi najavio košarkaški spektakl u svojoj dvorani.

"Utakmica u petak u "Žalgirio Areni" rasprodata je do poslednjeg mesta! Vaša omiljena košarkaška dvorana pretvoriće se u ukletu kuću. Da li se usuđujete da nam se pridružite?", stoji u objavi Žalgirisa.