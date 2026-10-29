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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern sa 103:73 (19:15, 29:16, 31:23, 24:19) u utakmici devetog kola Evrolige.

Trener crveno-belog tima Ibon Navaro izneo je prve utiske posle meča.

"Želeo bih da posvetim pobedu Niku Vajleru Bebu koji je zaključao Obsta. Ostatak tima je pomogao da iskontrolišemo ključne stavke u Bajernovoj igri. Ovaj tim je dobar, igra dobro, sa dobrom energijom i opet nas nekad muči defanzivni skok. Promašili smo neke šuteve, propustili da napadnemo 1 na 1, ali smo odigrani kako treba i pobedili", rekao je Navaro i dodao:

"Igramo osam mečeva maltene u gostima. Tako je kako je. Dobili smo dva od tri meča u gostima, treba da igramo sa dobrom energijom i trebalo bi da se Stefan Miljenović vrati", rekao je Navao.

Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir