Ubedljiva pobeda Crvene zvezde na domaćen terenu.
Evroliga
ZVEZDA RAZBILA BAJERN, A NAVARO OTKRIO ŠTA GA MUČI: Trener crveno-belih progovorio posle 30 razlike
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern sa 103:73 (19:15, 29:16, 31:23, 24:19) u utakmici devetog kola Evrolige.
Trener crveno-belog tima Ibon Navaro izneo je prve utiske posle meča.
"Želeo bih da posvetim pobedu Niku Vajleru Bebu koji je zaključao Obsta. Ostatak tima je pomogao da iskontrolišemo ključne stavke u Bajernovoj igri. Ovaj tim je dobar, igra dobro, sa dobrom energijom i opet nas nekad muči defanzivni skok. Promašili smo neke šuteve, propustili da napadnemo 1 na 1, ali smo odigrani kako treba i pobedili", rekao je Navaro i dodao:
"Igramo osam mečeva maltene u gostima. Tako je kako je. Dobili smo dva od tri meča u gostima, treba da igramo sa dobrom energijom i trebalo bi da se Stefan Miljenović vrati", rekao je Navao.
Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši