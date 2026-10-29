"Želeo bih da posvetim pobedu Niku Vajleru Bebu koji je zaključao Obsta. Ostatak tima je pomogao da iskontrolišemo ključne stavke u Bajernovoj igri. Ovaj tim je dobar, igra dobro, sa dobrom energijom i opet nas nekad muči defanzivni skok. Promašili smo neke šuteve, propustili da napadnemo 1 na 1, ali smo odigrani kako treba i pobedili", rekao je Navaro i dodao: