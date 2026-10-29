Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern sa 103:73 (19:15, 29:16, 31:23, 24:19) u utakmici devetog kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Zvezda je zabeležila i šestu evroligašku pobedu, dok je Bajern upisao i sedmi poraz.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige nakon novog trijumfa crveno-belih.



Standings provided by Sofascore

Naravno treba reći da je kolo je tek počelo, a večina utakmica na programu je sutra.

Ne propustiteEvroligaZVEZDA RAZBILA BAJERN, A NAVARO OTKRIO ŠTA GA MUČI: Trener crveno-belih progovorio posle 30 razlike
Ibon Navaro na večitom derbiju
EvroligaMOĆNA ZVEZDA PREGAZILA I BAJERN: Raspucani crveno-beli priredili pravu egzibiciju svojim navijačima za novi evroligaški trijumf!
zvezda-bayern-114160.JPG
EvroligaNEMA VIŠE! Kraj desetinama miliona evra državnih para - Zvezda i Partizan se vraćaju na "fabrička podešavanja"
PARTIZAN-ZVEZDA_32.JPG
Evroliga"SVAŠTA SE DEŠAVALO IZA KULISA U ZVEZDI" Bolomboj progovorio o rastanku sa crveno-belima: "Ponudili su mi novi ugovor, a onda..."
Džoel Bolomboj