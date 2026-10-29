Zvezda razbila Bajern
EVROLIGA
ZVEZDA U PLEJ-OF ZONI NAKON RAPSODIJE PROTIV BAJERNA: Ovako trenutno izgleda tabela Evrolige...
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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Bajern sa 103:73 (19:15, 29:16, 31:23, 24:19) u utakmici devetog kola Evrolige.
Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic
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Zvezda je zabeležila i šestu evroligašku pobedu, dok je Bajern upisao i sedmi poraz.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige nakon novog trijumfa crveno-belih.
Standings provided by Sofascore
Naravno treba reći da je kolo je tek počelo, a večina utakmica na programu je sutra.
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