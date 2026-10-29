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Košarkaši Crvene zvezde demonstrirali su silu protiv Bajerna iz Minhena i u devetom kolu Evrolige slavili sa ubedljivih 103:73. Crveno-beli su tako stigli do šestog trijumfa u elitnom takmičenju, a igrom ekipe bio je oduševljen i stručni konsultant TV Arena Sporta Vlade Đurović.

Đurović nije krio zadovoljstvo onim što je video na parketu, posebno ističući timsku igru, energiju i atmosferu u Beogradskoj areni.

- Bolja, ukupnija, nije bilo veličanstveno kao prvih osam, ali izvanredno svih 40 minuta, šest igrača dvocifrenih, svi na klupi skaču, publika oduševljeno.

Posebno ga je dirnula podrška koju je publika pružila Motliju, koji je u prethodnom periodu bio na meti kritika.

- Ono što sam video sa Motlijem može samo u Beogradu da se desi, da igrač koji je bio baš onako, kako bih rekao kritikovan, sam tražio da ne igra, ne može da se sastavi i publika traži i bodri ga i on daje koš i svi su skočili. Valjda mu to pomogne da dođe do sebe i počne da igra kako treba.

Đurović je pohvalio i trenera Ibona Navara, kao i način na koji je Zvezda kontrolisala utakmicu. Uveren je da ovakva igra crveno-belima daje razlog da se nadaju velikim stvarima u nastavku sezone.

- Oduševljen sam, Navaro je počeo sa jakom prvom postavom, kada Kris Džons krene, to je odlično. Ovakva Zvezda, Boga mi, poslala je poruku, što tvoj kolega Nikola je govorio, poruka je poslata Evropi. Zvezda je opasna svima sa ovakvom formom, ovakvim šutem, hemijom - rekao je Đurović.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic

Jedan od igrača koji je ostavio snažan utisak na Đurovića bio je Koloko. Stručni konsultant posebno je istakao njegov potencijal, doprinos u odbrani i mogućnost da dodatno napreduje uz veću minutažu.

- Ja bih već sada čestitao Teodosiću na potezu i Zvezdi kao klubu za akviziciju. Ako ovako nastavi... Neću da pričam da će na kraju biti proglašen u Evropi za najbolju akviziciju.

Đurović smatra da je Koloko već uneo značajne promene u igru crveno-belih.

- Ovaj momak je promenio i Zvezdu i način igre i doneo je novu dimenziju. Pet banana, a nije mnogo igrao. Poena... Da se nije razigravao Motli, igrao bi on više. Njemu trebaju minuti, prvi put je u Evropi.

Govorio je i o atmosferi u Areni, uz ocenu da je interesovanje publike bilo izuzetno veliko.

- 4.000 gledalaca više nego protiv Makabija, tvrdim da bi moglo i preko 20.000 da je dobijen Partizan, ali to je druga priča.

Foto: Pedja Milosavljevic

Posle ubedljivog trijumfa nad Bajernom, Crvenu zvezdu očekuje izuzetno zahtevan raspored. Crveno-beli će gostovati Olimpijakosu, Real Madridu, Olimpiji Milano i Barseloni. Đurović smatra da će upravo te utakmice pokazati koliko ekipa može da uradi ove sezone, a posebno je izdvojio duel sa grčkim velikanom.

- Rekli smo, sad Zvezdu očekuju prava dokazivanja. Sa ovih gostovanja mora da donese pobedu, inače neće biti dobro. Vrlo teško.

Ipak, veruje da Zvezda ima razloga za optimizam pred gostovanje Olimpijakosu, naročito zbog problema sa sastavom koje ima grčki tim.

- Ja mislim prvu utakmicu sa Olimpijakosom, ne zato što smo bratski klub, nego što oni nisu kompletni, ne bih se pomirio da ćemo izgubiti. Nije tragedija da izgube, ni od Reala posle. Zvezda je sposobna sa ovakvom igrom. Milutinovu neće biti lako.



